شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نسرين أمين على راحتها أمام البحر تستمع بأجواء الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد الفنانة نسرين أمين خارج مصر من أجل قضاء اجازتها الصيفية، حيث سافرت بعد انتهائها مباشرة من تصوير مشاهدها فى فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض"، ونشرت نسرين صورة لها "على راحتها" تستمتع بأجواء الصيف من أمام البحر.



نسرين امين

وتنتظر نسرين طرح فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تم تحديد يوم 8 أغسطس موعداً لطرحه بدور العرض، والعمل بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وظهرت نسرين فى دراما رمضان الماضى كضيفة شرف فى الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان وإخراج ابراهيم فخرى وإنتاج شركة سينرجى، كما عرض لها مسلسل "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر وإخراج شيرين عادل.