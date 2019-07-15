شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 أغانى يتذكرها الجمهور للمطرب هيثم شاكر فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المطرب هيثم شاكر، اليوم الاثنين 15 يوليو بعيد ميلاده، وتأتى هذه المناسبة مع النشاط الكبير الذى يعيشه حالياً بعد غياب 5 سنوات، وهى عودة من خلال البومه الجديد الذى يتم طرحه في أغسطس المقبل مع طرح 3 كليبات جديدة، وفى هذه المناسبة ننشر 5 كليبات لهيثم شاكر تعتبر الأهم فى مسيرته:

كليب أغنية احلف بالله:

قام هيثم بتصوير "احلف بالله" لتعتبر أول كليب فى مشواره الغنائى، تم طرحها 2001، لأول مرة وحققت نجاحا كبيرا.

كليب خليك جنبي :

هى واحد من أشهر أغانى ألبوم "خليك جنبي" عام 2004 وحقق نجاحات كبيرة وشهرة واسعة ..صور هيثم ثلاثة أغنيات من هذا الألبوم و هم"خليك جنبي،أهون عليك ،ايه فكرك بيا".

أيامى معاك :

هى من كلمات أمير طعمية، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم

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أغنية إيه فكرك بيا:

أغنية ياما ياما

طرح النجم هيثم شاكر اليوم برومو أغنية "ياما ياما" على صفحات السوشيال ميديا الخاصة به والتي من المنتظر أن تكون ضمن ألبوم هيثم شاكر الجديد، والأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم.