فيديو نادر.. يوسف شريف رزق الله يستضيف ميريل ستريب مع جميل راتب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى أسرة الراحل الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله العزاء اليوم الاثنين فى مسجد عمر مكرم بالتحرير عقب صلاة المغرب، الذى وافته المينة الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض. وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018. Advertisements ومن أبرز البرامج التي قدمها يوسف شريف رزق الله كان برنامج ستار والذي استضاف من خلاله عدد من النجوم الكبار ومن أبرزهم النجمة العالمية ميريل ستريب من خلال ما يعرف وقتها بالفيديو كونفرانس، حيث استضاف جميل راتب وحسين فهمى داخل الاستوديو وميريل عبر الشاشة.

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