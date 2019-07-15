شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: أتعامل مع أى استدعاء لحفل فى تونس كنداء وطني يجب الاستجابة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال ندوة صحفية على هامش الدورة الـ 55 من مهرجان قرطاج الدولي للفنانة لطيفة، قالت : لا استطيع رفض أي نداء لوطني وأي مهرجان أو جهة تستدعيني واستجيب فورا .

لطيفة خلال الندوة استجابت لطلبات الصحفيين واقتراحاتهم لأغاني تتغنى بها في الحفل، وأشارت أنها اختارت مجموعة من الأغاني من ألبوماتها الأربعة فهي لم تقف علي المسرح الروماني بقرطاج منذ أكثر من تسع سنوات .

وأضافت أيضا : لن احرم جمهوري من اغاني التسعينات التي عادت لتحتل مراتب متقدمة في مواقع التواصل الاجتماعي ويرددها الجمهور في كل مكان مثل « حبك هادي"، "بحب في غرامك"، وغيرها هذا إضافة إلى عدد من الاستعراضات التونسية ووعدت بمفاجأتين لم تكشف عنهما.

ترافق "لطيفة" في عرضها هذا الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة "محمد الأسود" الذي حضر بدوره الندوة الصحفية، وأشادت بحرفية عازفي هذه الفرقة وقالت إن "محمد الأسود" رافقها كعازف في جميع سهراتها وتعتز اليوم بأن يكون هو قائد فرقتها.

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وعن حصولها مؤخرا على جائزة "البياف" في عيد ميلادها العاشر، قالت "لطيفة" إن للبنان فضل كبير عليها، والإعلام اللبناني يحبها ويعتبرها الابنة المدللة للبنان، وعبرت عن اعتزازها بالجائزة التي أهدتها إلى جمهورها القرطاجني، وقالت "أتمنى أن يكون عرضي على المسرح الروماني بقرطاج ليلة الجمعة 19 يوليو 2019 ينال اعجاب جمهوري .

وعن حرمانها من الغناء في قرطاج وفي المهرجانات التونسية قالت « لطيفة » إنها لا تعرف من يعمل على حرمانها من الجمهور التونسي، وأضافت "أنا لا أقمع أي رأي و أشكر كل من يحبني ويثق في إمكانياتي وأكدت أيضا أنها فنانة لها رصيدها ووجودها في الوطن العربي ولا رد لها سوى بالعمل.

وعن تجربة التمثيل، قالت "لطيفة" إنها ستعود إلى السينما والتلفزيون خلال سنة 2020