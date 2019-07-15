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شكرا لقرائتكم خبر عن "البنطلون محيره".. بروكلين بيكهام يتجاهل المصورين فى Wimbledon 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت عدسات المصورين الموجودين في بطولة "Wimbledon 2019" التى انتهت فعالياتها أمس الأحد، على النجوم والمشاهير الذين حرصوا على التواجد ضمن الفعاليات، وعد بروكليبن بيكهام ابن النجمة العالمية ومصممة الازياء فيكتوريا بيكهام ولاعب كرة القدم ديفيد بيكهام من ابرز الحضور اليوم الأخير من ويمبلدون، و كان بصحبه بروكليبن صديقته هانا كروس البالغة من العمر 21 عام .
وما اثار الجدل مع ظهور بروكلين بيكهام انه لا يبالي بوجود الكاميرات حيث ظهر بإطلالة غير منمقة و قرر بروكلين ان يقوم بتنسيق ملابسه امام المصورين، و"رفع البنطلون" بطرق اضحكت البعض وكأنه يقصد لفت الانتباه، وكانت نتيجة ذلك هو سلسلة من عبارات السخرية علي بروكلين الذي من الضروري أن يكون صاحب ارقي إطلالة كون والديه يعرفان برقيهما .
بروكلين بيكهام (2)
بروكلين بيكهام و صديقته (1)
بروكلين بيكهام و صديقته (3)
بروكلين بيكهام و صديقته (4)
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