نانسي عجرم أول فنانة عربية تنال “نجمة دبي” في ممشى المشاهير

متابعة بتجــــــــــرد: في شهر آذار/مارس الماضي، أعلنت “دبي” أنها ستدشن ممشى خاص بالمشاهير حيث سيكون هناك رصيفًا مرصعًا بالنجوم في الإمارة، على غرار “ممشى المشاهير” الشهير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وسيتم الكشف عن “دبي ستارز”، في وسط المدينة في أكتوبر 2019. وسيشهد “ممشى المشاهير” على 10000 نجمة تضيء وسط إمارة دبي، منها لـ400 من النجوم في يوم الافتتاح، وباقي الفنانين سيتم اختيارهم من خلال حملة عالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ستكون أوّل فنانة عربية تنال “نجمة دبي”، حيث سيخلّد اسمها إلى جانب أسماء عدد كبير من المؤثرين الذين تركوا بصمات في عدة مجالات مهمة في العالم.

ومن أبرز المؤثرين الذين أعلنت صفحات “دبي ستارز” عبر الإنترنت عن حصولهم على نجمة في “ممشى المشاهير”، السيدة فيروز، المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ذا روك، ليونيل ميسي، جامي شان، جبران خليل جبران، ني ني وغيرهم.

ويأتي هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي تضيفه نانسي عجرم إلى مسيرتها الفنية بعد أن حققت مبيعات قدّرت بأكثر من 60 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد فيروز، هذا فضلًا عن إستحواذها على اهتمام الشباب والشابات وتمتّعها بقاعدة جماهيرية جارفة تخطت حدود بلدها لبنان والوطن العربي إلى كافة دول العالم.