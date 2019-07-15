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شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقم صادم"..تعرف علي سعر فستان فانيسيا كيربي من تصميم " Tom Ford" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فانيسا كيربي" هي واحدة من أكثر النجمات أناقة ورقي، حيث ينتظر الكثيرين إطلالاتها كونها دائما براقة وخاطفة للانظار، حيث تهتم كيربي بأدق تفاصيل إطلالاتها سواء بالحفلات أوبالعروض الخاصة أوالمهرجانات.
استطاعت فانيسا كيربي أن تخطف الأضواء نحوها وذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلم "Fast & Furious Presents: Hobb & Shaw" والذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .
ظهرت كيربي بإطلالة براقة حيث اختارت الظهوربتصفيفه شعر بسيطة أظهرت جمال وجهها إضافة الي "ماكياج " مميز حدد ملامحها، وأختارت أن ترتدي فستان ذو تصميم مذهل من مجموعة تصميمات دار أزياء " Tom Ford " ووصل سعرالفستان الي 3619 جنيه استرليني .
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