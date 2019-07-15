شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تعود لتصوير "حواديت الشانزليزيه" بعد الحداد على والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة داليا مصطفى لتصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عقب فترة الحداد على والدتها"، والتى وافتها المنية يوم الجمعة الماضية، حيث أقيم العزاء أمس بالمجمع الاسلامى بمنطقة الشيخ زايد.

وفى سياق آخر، يواصل أبطال المسلسل التصوير فى الديكور الرئيسى بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث بدأت أسرة المسلسل التصوير يوم الثلاثاء الماضى، وقرر مرقس عادل مخرج العمل ترحيل مشاهد داليا مصطفى لحين الإنتهاء من فترة الحداد وعودتها للتصوير مباشرة .

مسلسل حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.