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شكرا لقرائتكم خبر عن "بفستان بينك وبورنيطة"..رانيا يوسف تستمع بإجازة الصيف على البحر × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بصور لها أثناء استمتاعها بإجازة الصيف، وظهرت رانيا فى الصور مرتديه فستان طويل لونه " بينك" وعلى رأسها قبعة، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها.
وكتبت رانيا، على الصورة قائلا: "الإجازة هى فرصة للسفر والاسترخاء و الراحة".
وكانت الفنانة رانيا يوسف قد سافرت لقضاء الإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، بعد انتهاءها من تصوير مسلسل "مملكة إبليس"
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