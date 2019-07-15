شكرا لقرائتكم خبر عن "بفستان بينك وبورنيطة"..رانيا يوسف تستمع بإجازة الصيف على البحر × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بصور لها أثناء استمتاعها بإجازة الصيف، وظهرت رانيا فى الصور مرتديه فستان طويل لونه " بينك" وعلى رأسها قبعة، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها.

وكتبت رانيا، على الصورة قائلا: "الإجازة هى فرصة للسفر والاسترخاء و الراحة".

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد سافرت لقضاء الإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، بعد انتهاءها من تصوير مسلسل "مملكة إبليس"

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