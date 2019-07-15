شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يهنئ منتخب الجزائر على طريقة هنيدى في فيلم "جاءنا البيان التالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر منتخب الجزائر بعد فوزه فى مباراة أمس على منتخب نيجيريا، والتأهل لنهائى أمم افريقي التي تقام حاليا في مصر، بطريقة كوميدية حيث نشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو من فيلم "جاءنا البيان التالى "للنجم محمد هنيدى.

وكتب تعليق على الفيديو: "ده حال الشعب المصري امبارح بعد صعود منتخبنا الجزائري للدورالنهائي ألف مبروك وإن شاء الله البطوله جزائرية".

مصطفي خاطر شارك في بطولة مسلسل "‪طلقة حظ" الذي عرض في موسم رمضان الماضي تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.

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