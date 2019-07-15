شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكشف تفاصيل دوره فى "بلا دليل" مع خالد سليم ودرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان جمال عبد الناصر، إنه يستعد لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد "بلا دليل" بعد عشرة أيام مع الفنان خالد سليم ودرة وباقى فريق العمل ككل حسبما صرح لـ"الخليج 365" مضيفاً، أنه يظهر فى المسلسل بشخصية رجال أعمال خلال أحداث المسلسل.

وأوضح عبد الناصر أن ترشحه للمسلسل جاء من شركة سينرجى الذى قدم معها مسلسل "حكايتى"، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، مشدداً على أن "سينرجي" شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وتعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى