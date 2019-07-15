شكرا لقرائتكم خبر عن من أين انتقت ميجان ماركل أزيائها في العرض الأول لـ The Lion King بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أمس الأميرة ميجان ماركل دوقه مقاطعة (ساسكس) البريطانية وزوجها الامير هاري على حضورعرض فيلم " The Lion King " الذي أقيم في Leicester Square بلندن، فقد قابلت ماركل نجمة العمل بيونسيه وزوجها النجم جاي زد بود شديد وتبادلتا أطراف الحديث الذي استمر لوقت طويل .

ولفتت ميجان ماركل الأنظار نحوها بإطلالتها الراقية الخاطفة للأنظار، حيث اختارت أن ترتدي فستان متوسط باللون الأسود، وهو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Jason Wu "، في حين اختارت حقيبتها من مجموعة " Gucci " بينما كان حذائها من تصميم " Aquazzura " .

واختارت ميجان ماركل البالغة من العمر 37 عام أن ترتدي قرط ذو تصميم مميز من مجموعة " Nikos Koulis " .



ميجان ماركل قبل العرض مع زوجها الامير هاري



الامير هاري و ميجان ماركل

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الامير هاري و ميجان ماركل



الامير هاري و ميجان ماركل



ميجان ماركل قبل العرض مع بيونسيه



ميجان ماركل مع بيونسيه و جاي زد