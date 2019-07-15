- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نتائج الثانوية العامة..اعرف نجوم الفن دخلوا كليات ايه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش طلاب الثانوية العامة حالة من القلق والترقب بعد معرفة درجاتهم العملية والالتحاق بالكليات المختلفة التي تناسب مجموعهم، وهو ما دفعنا لمعرفة الكليات التي درس فيها بعض الفنانين ومنهم :
أحمد حلمي يعد من أبرز الذين عانوا مع الثانوية العامة حيث رسب فى الصف الثالث الثانوي، واجتاز المرحلة بنسبة نجاح 50% والتحق بمعهد الفنون المسرحية
احمد حلمى
الفنان ماجد المصرى درس بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
ماجد المصرى
أشرف عبد الباقى دخل كلية التجارة، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية فيما بعد وحصل في الثانوية العامة علي نسبة 70%.
اشرف عبد الباقى
محمد كريم التحق بكلية الطب بعدما حصل على مجموع كبير أهله لذلك.
محمد كريم
عبد الله مشرف رسب فى الثانوية العامة ثلاثة مرات قبل التحاقه بمعهد الفنون المسرحية فى النهاية.
محمد جمعة أيضاً حصل على 60% وأكد وقتها أنه لم يكن يرغب سوى فى الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية
محمد جمعة
صلاح عبد الله حصل على مجموع عالى وقتها بمجموع 79% ثم التحق بكلية التجارة.
كارمن سليمان التحقت بمعهد الموسيقى العربية.
أحمد عيد حصل على 61% والتحق بكلية الزراعة.
ريهام عبد الغفور درست تجارة english.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نتائج الثانوية العامة..اعرف نجوم الفن دخلوا كليات ايه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.