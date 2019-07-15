إيرادات الأحد.. "Aladdin" الثاني و"Polaroid" في المركز العاشر.. تعرف على المركز الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 14 يوليو، إيراد قُدر بـ421 ألفًا و758 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 358 ألفًا و307 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 244 ألفًا و257 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 153 ألفًا و806 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 50 ألفًا و170 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Amityville Murders" بطولة John Robinson، بعد تحقيقه 44 ألفًا و521 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 40 ألفًا و730 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Pokémon" بطولة Ryan Reynolds، وبلغت إيراداته 40 ألفًا و678 جنيهًا، ، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 29 ألفًا و944 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Polaroid"، محققًا 13 ألفًا و594 جنيها.