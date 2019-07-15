تكريم سميرة أحمد وإيناس عبد الدايم وعمر عبدالعزيز في الليلة الافتتاحية لـ"سينما مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص المخرج خالد جلال على تكريم عدد من رموز السينما المصرية في أول ليلة عرض لمسرحيته الجديد "سينما مصر"، وذلك بسبب اسهامتهم المتميزة في السينما المصرية، ومنهم النجمة الكبير سميرة أحمد، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأيضا المخرج عمرو عبدالعزيز.

كم منح جلال شهادات التكريم الموقعة من الفنانين الشباب المشاركين في العرض إلى كل من "فتحى" نجل الفنان رياض القصبجى، والمنتجان هشام سليمان ومحسن علم الدين، لمساهمتهما كمنتجان فنيان في العديد من الأفلام الهامة.

وحضر الليلة الافتتاحية للعرض أمس الأحد، الفنان أحمد صيام، وزوجته رانيا فتح الله، وفنان الديكور فوزي العوامري.

العرض يشارك فيه 65 طلبًا من طلبة الدفعة الثانية لاستوديو المواهب بالمركز، ويتناول العرض تقديم رؤية حديثة لنحو 45 مشهدًا من أشهر كلاسيكيات السينما المصرية، منها، "الكيت كات، إسماعيل ياسين فى الأسطول، الناصر صلاح الدين، أيام السادات، أغنية على الممر، شفيقة ومتولى، جميلة بوحيرد، ومعبودة الجماهير".