نانسي عجرم تهنئ الشعب الجزائري بعد فوزه على نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشعب الجزائري بعد وصول فريقه إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليًا بعد تغلبه أمس على الفريق النيجيري.

وكتبت "عجرم"، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،: "ألف ألف مبروك وصول المنتخب الجزائري للنهائي الأفريقي.. فرحتنا فرحة عربية كبيرة".

يذكر أن المنتخب الجزائري فاز على نظيره النيجيري 2-1 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليلاقي المنتخب السنغالي في نهائي البطولة.