- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشعب الجزائري بعد وصول فريقه إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليًا بعد تغلبه أمس على الفريق النيجيري.
وكتبت "عجرم"، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،: "ألف ألف مبروك وصول المنتخب الجزائري للنهائي الأفريقي.. فرحتنا فرحة عربية كبيرة".
يذكر أن المنتخب الجزائري فاز على نظيره النيجيري 2-1 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليلاقي المنتخب السنغالي في نهائي البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تهنئ الشعب الجزائري بعد فوزه على نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.