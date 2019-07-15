بملابس صيفية وقبعة .. رانيا يوسف في أحدث جلسة تصوير على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور لها خلال إجازتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان صيفي من اللون البينك وقبعة من اللون الأسود، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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