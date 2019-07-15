نبيل الحلفاوي عن الأزمة بين مشجعي الجزائر والشرطة الفرنسية: "حد يفهمنا فيه إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على الأحداث الجارية في باريس حاليًا، بين الشرطة وبعض مشجعي المنتخب الجزائري المتواجدين في عدد من المدن الفرنسية، والتي وقعت عقب فوز منتخب الجزائر على نظيره النيجيري، في المباراة نصف النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "يا ريت حد من الإخوة الجزائريين اللي في باريس.. يفهمنا اللي بيحصل ده بيحصل ازاي وسببه إيه".

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وأضاف: "لأن دي مش احتجاجات أو مسيرات غضب.. دي فرحة.. إيه اللي يخليها تتطور لكده؟".

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على عدد من الجزائريين، بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب نيجيريا بتهمة القيام بأعمال شغب على هامش الاحتفالات.