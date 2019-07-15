بالصور| نجوم "سينما مصر" يتألقون بمشاهد من أشهر الأفلام المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

افتتح المخرج الكبير خالد جلال أمس الأحد أول عروض "سينما مصر"، على مسرح مركز الإبداع الفني، بحضور عدد من نجوم الفن.

شهد العرض تقديم عدة مشاهد من أشهر أفلام ذاكرة السينما المصرية، منها: "الزوجة الثانية، عفريتة إسماعيل ياسين، أضواء المدينة، المتوحشة، الناصر صلاح الدين، شفيقة ومتولي، دهب، الحفيد، 4 بنات وضابط، قصر الشوق، معبودة الجماهير، إسماعيل ياسين في الأسطول، والمليونير"، ولاقى العرض استسحان الجمهور.

"سينما مصر" مشروع تخرج الدفعة الثانية قسم تمثيل من مركز الإبداع، ويشارك فيه 65 فنانًا، أبرزهم: غادة طلعت، حسن عبدالله، بسنت صيام، رباب يوسف القعيد، مروة عيد، ومريم الجندي.