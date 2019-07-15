منة فضالي تبدأ تصوير "ماكو" أغسطس المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تستعد الفنانة منة فضالي للمشاركة في الفيلم الجديد "ماكو" والذي يشارك فيه النجم التركي مراد يلدريم والفنان السوري قصي خولي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المُقبلة.

وقالت منة في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها سعيدة جدا بالمشاركة في فيلم "ماكو" لأنه سيتم تنفيذه بشكل مختلف وبتقنيات مختلفة وعالية الجودة.

وكشفت أنها سوف تبدأ في تصوير مشاهد دورها يوم 1 من شهر أغسطس المُقبل.

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وأوضحت: "أنها لن تستطيع الكشف عن دورها في الفيلم، لأن الشركة المنتجة للفيلم طلبت عدم الإدلاء بأي تصريحات عن الفيلم، وسيتم الكشف عن كل التفاصيل من خلال مؤتمر صحفي سيُقام قريبًا.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حول قصة العبارة "سالم اكسبريس"، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء.

الفيلم من بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي وسارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.