أحمد كرارة يحيي الذكرى السنوية لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أحيا الفنان أحمد كرارة، الذكرى الـ18 لرحيل والدته، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشر كرارة صورة من طفولته ظهر فيها مع والدته وكتب: "وحشتيني قوي يا ماما، الذكرى السنوية 18". يُذكر أن الفنان أحمد كرارة شارك في السباق الدرامي لرمضان المنقضي، من خلال مسلسل "ابن أصول" بجانب الفنان حمادة هلال، ومسلسل "مملكة الغجر" مع الفنانة فيفي عبده والفنانة حورية فرغلي.

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