بالصور| خالد جلال يحتفل بعرض "سينما مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل المخرج خالد جلال، بافتتاح عرض "سينما مصر"، على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد.

وحضر العرض وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبدالدايم، الفنانة سميرة أحمد، الفنان أحمد صيام، الفنان حسام داغر، المنتج هشام سليمان، الفنانة رانيا فتح الله.

العرض يقدم من خلاله خريجي الدفعة الثانية من مركز الإبداع، عددا من أهم المشاهد في تاريخ السينما المصرية، ويشارك في العرض 65 فنانًا، أبرزهم غادة طلعت، حسن عبدالله، بسنت صيام، رباب يوسف القعيد، مروة عيد، مريم الجندي.

أما أبرز المشاهد التي تُقدم خلال العرض، فهي من شخصيات أفلام "القاهرة 30، شباب إمرأة، الزوجة الثانية، باب الحديد، خلي بالك من زوزو"، وغيرها.