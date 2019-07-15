الفخراني: سعيد جدًا بالتطور الحضاري بالمملكة.. والهواري: الجمهور السعودي أبهرني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني عن سعادته بالتطور الحضاري وليس الفني فقط الذي تشهده المملكة العربية السعودية، مؤكدًا ان عرض مسرحية "الملك لير" بالمملكة إضافة كبيرة للفن المصري، مشددًا على أن أي شكل من أشكال الثقافة والإبداع والفن يُبنى على طرفين هما المبدع والمتلقي، ولا يمكن أن يستمر في غياب أحدهم والامتداد الثقافي في السعودية مبهج للفنان المصري والعربي.

وأضاف الفخراني -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة موسم جدة بالتعاون مع كايرو شو المنتجة لمسرحية الملك لير: عندما أتحدث عن الفن العالمي لا أقصد الجاد فقط و لكن أقصد الجيد بكل تنوعاته التراجيدية والكوميدية وغيرهم.

وقال الفنان الكبير: "أحمد الله على إنني عشت لأري هذا الطفرة في المملكة، التي وفرت لها الإرادة السياسية مناخًا سيساهم في وضع الأجيال القادمة على المسار السليم بدون أي عواقب سلبية كما حدث في دول اخرى دفعت أثمان باهظة للتغيير، وأتمنى أن أشاهد في القريب معاهد فنية في السعودية لتستفيد المنطقة العربية من شباب المبدعين السعوديين، كما أتمنى أن تنتشر الأنشطة الفنية في المدارس لأن النشأة الأولى عليها عامل كبير في تشكيل وجدان الأجيال القادمة والأمة كلها".

وحول مسرحية الملك لير أشار الفخراني إلى أن علاقته بهذا النص طويلة وممتدة حتى قبل أن يقدمها أول مرة على خشبة المسرح القومي منذ ١٨ عاما وتحديدا في عام ٢٠٠١، ولم يكن حينها أحد يتخيل أن تنجح حتى رئيس البيت الفني للمسرح ذاته، قال لي سنعرضها أسبوعين أو ثلاثة مجاملة لك، وعرضت ٨ سنوات متواصلة، وحتى عندما تحدث معي الأستاذ مجدي الهواري لأول مرة عن رغبة كايرو شو في أن أقدم عمل من إنتاجها ووافق على الملك لير فور اقتراحي أشفقت عليه من مغامرة القطاع الخاص في عرض كلاسيكي، وأحمد الله على وجود جمهور للير في مصر وإن شاء الله تحوز ذات القبول في المملكة، فرغم أن النص لشكسبير إلا أنني أراها دراما عربية لعلاقة شائكة بين اب وبناته الثلاث" .

وأكد الفخراني أن مصر والسعودية وكل الدول العربية إذا اجتمعت بإمكانياتها وبأفكار صادقة وغير موجهة ستكون قادرة على أن تقدم إبداعًا متميزًا وعالميًا.

ومن جانبه، أعرب محمد حكيم المسؤول بموسم جدة عن سعادته باستضافة النجم القدير الدكتور يحيى الفخراني ومسرحيته "الملك لير"، بمشاركة نخبة مميزة من الفنانين والفنانات، قائلا: يقال في المثل الإنجليزي الكرزة دائما تكون في القمة cherry always on top كناية عن أن الحلوى دائما في الختام وهذا العرض نعتبره كرزة الموسم، ونحن نقترب من ختامه ويعد هذا العرض الأول في المملكة العربية السعودية، موضحًا أن موسم جدة يهدف إلى توفير منصة ثقافية وترفيهية لتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم. كما يدعم الموسم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.

وقال المخرج مجدي الهواري صاحب الرؤية الفنية لمسرحية الملك لير والشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة للعرض: سأبدأ من حيث انتهى أخي محمد حكيم وأضيف أن الملك لير ليس فقط كريزة عروض موسم جدة ولكنه أيضا كريزة المسرح العربي، مؤكدًا أن ما لمسه من حفاوة وتقدير كبيرين من الجمهور السعودي للمسرح خلال تجربته مع عروض كايرو شو في موسم جدة أبهره على المستوي الشخصي من حجم الوعي و الحفاوة، وهو ما يجعله متفائل بعروض الملك لير في المملكة حتى قبل انطلاق العروض فعليا الأربعاء القادم بجدة، وانتقالها إلى الرياض في أكتوبر المُقبل مع انطلاق موسم العاصمة السعودية .

وشدد الهواري على أن كايرو شو عندما أقدمت على تقديم عمل كلاسيكي بهذه الإمكانيات الضخمة لأول مرة على مسارح القطاع الخاص في المنطقة العربية كان رهانها على الجمهور المصري والعربي الواعي والمتذوق للفن الجيد، ولم يخيب الجمهور ظننا .

وكشف المخرج والمنتج عن مشروع عربي ضخم تقوده كايرو شو لتقديم محتوي مسرحي "مصري، سعودي، إماراتي، كويتي، بحريني" خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أنه شاهد بنفسه مواهب شابة على مسارح السعودية ذات طاقات فنية كبيرة يمكن تطويرها والاستفادة منها بشكل كبير .

وقال تامر كرم مخرج العرض "العمل مع عملاق بحجم الدكتور يحيى الفخراني ونخبة النجوم المشاركين في الملك لير متعة وشرف كبيرين، وبالتأكيد عروض جدة سيكون لها مذاق خاص ومتميز" .

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وأعرب الفنان أحمد فؤاد سليم عن سعادته بحفاوة الاستقبال في المملكة وبثقته في الجمهور السعودي وتذوقه للفن الجيد الصادق الذي يصل إلى المتلقي مباشرة .

ووجهت الفنانة رانيا فريد شوقي الشكر إلى كايرو شو على تقديم هذا العمل الراقي واختيارها ضمن فريقه، مشيرة أنه رغم انها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية إلا أن تجربة الملك لير كان لها رهبة خاصة لأنها اول مرة تقدم نصًا باللغة العربية الفصحى .

وأشاد الفنان نضال الشافعي بما تشهده المملكة موجها التحية للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه على دعمهم لتلك الخطوات الهامة .

ولفتت الفنانة ريهام عبدالغفور إلى أنها زارت السعودية منذ ١٥ عاما، وأضافت لم أكن أتصور أن أعرض يوما ما عملا مسرحيا في المملكة وهو أمر يشعرني بالسعادة الكبيرة .

و جدد الفنان أحمد عزمي الشكر لحفاوة الاستقبال والترحاب الشديد الذي شعرت به أسرة العمل منذ وصولها، متمنيا أن يستمتع الجمهور السعودي بالملك لير .

واستهل الفنان محمد فهيم كلمته بالوقوف تحية للحضور وللجمهور السعودي موجها الشكر على تلك الفرصة .

وأعربت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها بعروض جدة، مشيرة إلى أنها أول مرة تزور المملكة في حياتها .

وقال الفنان ناصر سيف وجودنا هنا أمر يسعدنا جميعا، ونتمنى أن نسعد الجمهور السعودي .

وأضاف الفنان الدكتور أيمن الشيوي نتشرف بعروضنا في المملكة ونتطلع لأن تحظى مسرحية الملك لير بإعجاب أشقائنا في المملكة.

مسرحية "الملك لير" تبدأ في السعودية 17 يوليو الجاري وتستمر ثلاث ليال، وهي إحدى روائع شكسبير، من إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.