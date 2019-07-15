ناصيف زيتون يغني إليسا في أعياد بيروت وسيدتي تكشف سرّ "النهاية"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 04:33 مساءً - بين الفنان ناصيف زيتون وجمهوره كيمياء من نوع خاص تجلّت ليل أمس في حفله ضمن مهرجانات أعياد بيروت في الواجهة البحرية-البيال، وما زاد من طاقة وحيوية ناصيف في هذه الليلة، هو حضور النجمة إليسا التي أتت لدعمه والاستمتاع بصوته، حيث غردت بعد انتهاء الحفل "ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك ولياقتك.. كتير فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللي قدمتو عالمسرح من فرح وفن.. الله يوفقك على طول".

الفنان ناصيف زيتون



ناصيف كان جاهزًا للردّ على تغريدة إليسا، وكتب: "من قلب قلبي فرحت بوجودك مبارح ... وبتشكرك ع دعمك ومحبتك وذوقك وأخلاقك العالية. كِمِل الحفل بحضورك اللي عطاني فرح أكتر، طاقة أكتر... ونيال اللي بتجي تحضرو إليسا. بحبك".

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"منو شرط" يعلن من خلالها ناصيف بدء حفله



من دون أيّ شرط أعلن ناصيف عند العاشرة مساءً بدء حفله مع أغنية "منو شرط"، بحضور حوالي 3500 شخص حسب مصادر مقربة من المهرجان، وبعدها رحب بـ إليسا وطلب من الحضور التصفيق الكبير لها، مشيرًا إلى أنّ "حضورها لحفله غالٍ عليه ويشرفه هذا الأمر". بعدها انتقل ناصيف ليشعل المسرح مع أغنية "قدها وقدود"، ولم يلتزم ناصيف مع مايسترو فرقته الموسيقية بجدول الأغنيات المدرج للحفل، واستأذنه بأن يسمح له بأن "يخربط" المتفق عليه".

النجم ناصيف زيتون



"كله كذب .. ما حدا بيعشق حدا..ما بينعتب .. عاللي المشاعر فاقدها..كلو كذب .. ما حدا بيعشق حدا..ما بينعتب .. ع اللي المشاعر فاقدها"، هي الأغنية الثالثة التي قدمها ناصيف، فـ ناصيف يملك الكثير من المقومات الفنية التي جعلته نجمًا يقترب من نجوم الصف الأول ويضاهيهم بالمنافسة.

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الشعر.. منطقة جديدة على الجمهور



ولأنّ ناصيف يتقن أصول اللغة، ومفرداتها، وقواعدها، وفنان مدرك للبحور الشعرية، والقوافي المختلفة، لم يكن غريبًا عليه أن يأتي بالشعر إلى منطقته ويحوّل الموال إلى شعر منثور، حين قال: "قلبي وعدتو أكرهك بكيك وقطع وصال يلي بينك وبيني..ولما بمنامي بنجبر لاقيك بكره الساعة يلي غمضت عيني"..ليغني بعدها "مش عم تزبط معي".

ناصيف زيتون



منا خطية، "خطيي"، تخفي الليلة يا روحي يا روحي..و نسيكي همومك "همومي" ، هموم الكرة الأرضية..نامي ع صدري وتعي شدي الغمرة ، الليلة حياتي رح يطول عمرا..الأغينة الحدث في الحفل التي غناها ناصيف لـ إليسا وجلس إلى جانبها، وتمنى أن يطيل الله بعمرها.، فما كان من إليسا إلا أن قبّلت ناصيف على وجهه.

قبلة من اليسا لـ ناصيف بعد غنائه



كما فاجأ ناصيف الحضور وغنى مقطعًا من أغنية "ع بالي حبيبي" لـ إليسا، واستأذنها، وكانت إليسا مرحبة وسعيدة بحضورها طيلة وقت الحفل، ولم تترك إليسا مقعدها إلا بعد انتهاء الحفل حيث رمت السلام على ناصيف خلال الأغنية الأخيرة وغادرت من كواليس الحفل.

يعلو الصراخ "بربك"، ليعلق ناصيف: "أنا ممنون لكم اليوم على هذا التفاعل". ولا مفرّ من أن يغني "كل يوم بحبك"، و"كرمال الله"، و"ما بظن"، و"تكة"، وهم أجدد أغانيه ، والذي رددها الجمهور معه بشكل لافت.

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اليسا خلال حضورها حفل ناصيف



وبعد أن قدم ناصيف "صوت ربابة" طلب التصفيق للشاعر علي المولى، معتذرًا من الجمهور بسبب طلباته الكثيرة، وبعدها غنى "خلص استحي" و"عندي قناعة".

الجمهور يريد أن يسمع من ناصيف كل أغانيه، لكن لا متسع للوقت يسمح بذلك. وقام ناصيف بتغيير ملابسه 3 مرات، فاللوك الأول بحسب خبيرة المظهر والستايليست الخاصة بـ ناصيف نتالي دكاش، تمّ اختياره كونها وجدته مناسبًا لحفل أعياد بيروت وبأن تكون طلّته الأولى كلها باللون الأسود.

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سرّ تيشيرت "النهاية" التي ارتداها ناصيف



كما أشارت لـ"الخليج 365"، إلى أنها "أحبت أن يطلّ ناصيف بأكثر من لوك، كونها الحفلة الأهم له في بيروت وأكبرها حجمًا، وتم اعتماد لوك آخر مع تيشيرت "peace" باللون الأبيض والتي تعني "السلام".

أما في ما يخص تيشيرت "النهاية"، فكان الأمر من ورائها إعلان ختام الحفل الذي اختتمه ناصيف بتقديم أغنية "أزمة الثقة" الخاصة بمسلسل "الهيبة-الحصاد" بجزئه الثالث.

ناصيف زيتون خلال ختام حفله





أشبع ناصيف رغبة الحاضرين بما قدّمه، والطاقة الإيجابية لم تفارقه من بداية السهرة إلى نهايتها، وكالمعتاد لا يترك ناصيف حفله قبل أن يغني "بكتب اسمك يا بلادي" لـ جوزيف عازار.

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