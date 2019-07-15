فيديو.. سلمان خان يخوض تحدي غطاء الزجاجة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 04:33 مساءً - تحدٍ جديد يخوضه النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذه المرة النجم Salman Khan سلمان خان، الذي نجح يوم أمس الأحد 14 تموز/ يوليو، بكل معنى الكلمة، في توصيل رسالة مفادها: «حافظوا على الماء»، من خلال استطلاع، أو ما سمي بتحدي غطاء الزجاجة، الذي اجتاح بوليوود والعالم مؤخراً.

سلمان في التحدي

على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام»، وبعد أن تخلى عن ارتداء قميصه وظهر جسده الممشوق، أضاف سلمان بصمته الخاصة إلى#BottleCapChallenge وهو التحدي الذي مارسه العديد من نجوم العالم وبوليوود؛ مثل تايجر شروف، إيشان خاطر، ريتيش ديشموخ Riteish Deshmukh، بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra، سيدهارث مالهوتراSidharth Malhotra ، سيدانت شاتورفيدي، سوشميتا سين Sushmita Sen، ورومان شال، سونيل جروفر، فيديوت جاموال.

وانضم سلمان خان إليهم، حيث شارك رؤيته لهذا التحدي، وقد فوجئنا تماماً بطريقته، فهو لم يكتفِ بالتحدي فقط عن طريق تفجير الغطاء عن الزجاجة، ولكنه أرسل رسالة مهمة حول الحفاظ على المياه؛ من خلال الفيديو الذي تداولته السوشيال ميديا.



يشار إلى أن النجم سلمان خان هو الأكثر تميزاً بلياقته البدنية بين النجوم، وخوضه الكثير من التحديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر في السابق بعض الفيديوهات التي تظهره في الجيم خلال تمريناته البدنية.

سلمان خان يشرب الماء من زجاجة التحدي



مهنياً، يعمل سلمان حالياً على تصوير فيلم Dabangg 3 مع الممثلة سوناكشي سينها، حيث يعيد تمثيل دور شولبول باندي، ومن المقرر أن يتم عرضه في 20 أيلول/ ديسمبر 2019، بعد الانتهاء منه، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في فيلم "Inshalla" المرتقب مع Sanjay Leela Bhansali سانجاي ليلا بهنسالي ، وعليا بهات Alia Bhatt .