الليلة بالساقية.. العرض المسرحي الثاني لـ لوحة كوش

ستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي الليلة، أبطال مسرحية "لوحة كوش"، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز للمرة الثانية، وذلك علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

مسرحية "لوحة كوش" من بطولة محمد كوارشى، علاء فتحى، أمانى سليمان، بدور راضى، كنزى ياسر، آية حسين، فرح عادل، آلاء مصطفى، الاء مختار، كريم حلمى، والعرض من إعداد

رحاب عيد، موسيقى نوال عبد القادر، تصوير محمد الكاشف، إخراج محمود خالد.يتناول العرض حكاية الملكة كوش بين الماضى والحاضر فى إطار درامي، تدور أحداثه فى صراع بين الاحوال الحياتية التى يمر بها أهل مصر.