فيديو.. "نجمة قطبية" لنسرين طافش تكسر حاجز المليون الأول

تجاوزت أغنية "نجمة قطبية"، للفنانة نسرين طافش حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث أسابيع علي طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن أغنية "نجمة قطبية" طرحتها طافش، باللهجة الجزائرية إهداء للفنان القدير الرابح درياسة، والفنانين الجزائريين.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش تعرضت قبل أيام لشائعة كاذبة حول اصابتها في حادث سير بدمشق، لكنها طمأنت جمهورها ونفت ما قيل مؤكدة أنها تقضي إجازتها في إيطاليا وليست متواجدة في سوريا. "يوتيوب".يشار إلي أن أغنية "نجمة قطبية" طرحتها طافش، باللهجة الجزائرية إهداء للفنان القدير الرابح درياسة، والفنانين الجزائريين.يذكر أن الفنانة نسرين طافش تعرضت قبل أيام لشائعة كاذبة حول اصابتها في حادث سير بدمشق، لكنها طمأنت جمهورها ونفت ما قيل مؤكدة أنها تقضي إجازتها في إيطاليا وليست متواجدة في سوريا. استمع إلي الأغنية من هنا...



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