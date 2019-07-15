بالفيديو.. راشد الماجد يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "بترجعين" عبر يوتيوب

اجتازت أغنية "بترجعين" للفنان راشد الماجد، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:نركي أل الشيخ، ألحان:نواف عبد الله، توزيع:عدنان

عبد الله.

يذكر أن آخر إدصارات ماجد الغنائية أغنية "يرضي" التي حصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات الأمير:محمد بن عبد العزيز، ألحان: المحب