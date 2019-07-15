الليلة.. إليسا تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في تونس

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلها الغنائي الليلة في مدينة "قفصة" التونسية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "قفصة" الدولي .

ومن المقرر أن يقام الحفل في الليلة الافتتاحية للمهرجان التي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس.

يذكر أن إليسا قد أحيت

مؤخراً حفلاً غنائياً ضمن مهرجان "موازين" المغربي، وقدمت للحضور باقة غنائية من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" ومن أهمها "مكتوبة ليك، نفسي أقوله، كرهني".