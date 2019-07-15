فاروق قاسم يكشف لـ"الوفد" أصعب المشاهد في مسرحية "سينما مصر"

أعرب الفنان الشاب فاروق قاسم عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه عرض "سينما مصر"، للمخرج خالد خلال، خلال افتتاحه أمس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

أكد "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أن جميع مشاهد العرض كان بها العديد من الصعوبات، نظرًا لأننا نجسد أعمالًا الجمهور يعرفها بشكل جيد، والممثلون الذين قدموا هذه الأعمال ذوو مكانة كبيرة.

تابع حديثه قائلًا: "إنه من ضمن المشاهد الذي جسدها كان مشهد من فيلم "الناصر صلاح الدين"،

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ودور الفنان أحمد مظهر، فكانت هذه مخاطرة كبيرة لأن الفنان أحمد مظهر له جمهور كبير، وهو أيضًا فنان ذو قيمة كبيرة".

وعن نصائح الدكتور خالد جلال للفريق أثناء بروفات العرض، قال: "النصيحة الدائمة للدكتور خالد لأبطال العمل أنه لابد من التركيز في قيمة الممثل الذي نجسد شخصيته خلال بعض المشاهد، لأن الجمهور سوف يقارن بيننا وبين هؤلاء الفنانين الكبار".

عن بداية اكتشافه في مركز الإبداع قال: "في الحقيقة أنا شاركت مع الدكتور خالد جلال في عمل مسرحي منذ عشر سنوات خلال هذه الفترة كنت أتمنى دائمًا أن أوجد بمركز الإبداع ولكن على رغم تأخير الخطوة إلا أنه بالتأكيد هذا الوقت مناسب أيضًا.

يشار إلى أن العرض يعد الأضخم فى أعداد الطلبة بالمركز، حيث يشارك فيه 65 من طلبة الدفعة الثانية لاستديو المواهب بالمركز، ويتناول تقديم رؤية حديثة لنحو 45 من أشهر مشاهد السينما المصرية، مثل: "الكيت كات"، "إسماعيل ياسين فى الأسطول"، "الناصر صلاح الدين"، "أيام السادات"، "أغنية على الممر"، "شفيقة ومتولى"، "جميلة بوحيرد"، و"معبودة الجماهير".