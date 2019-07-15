موسيقى البوب تصل السعودية في أول حفل لفريق "بي. تي. إس"

تستعد فرقة "بي. تي. إس" لموسيقى البوب الكورية، لإحياء حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع لذلك الحفل حصد نجاحًا جماهيرًا كبيرًا، حيث إنها الفرقة الكورية الوحيدة التي حققت حوالي 25 مليون استماع على منصة "أنغامي".

اقرأ أيضًا.. الأربعاء.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في جدة



يشار إلى أن ذلك الحفل يأتي ضمن جولة عالمية للفرقة تحمل اسم "Love Yourself.. Speak Yourself"، والتي بدأتها في 4 مايو الماضي، من خلال حفل بملعب "روز بول" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقد جمعت تلك الجولة أكثر من 50 مليون دولار أميركي خلال شهر مايو الماضي

محطمة بذلك الأرقام القياسية باعتبارها الجولة الأعلي إيرادات في ذلك الشهر، كما أن تلك الجولة ليست الأولي فقد نظم الفريق العديد من الجولات الغنائية الناجحة قبل ذلك.

اقرأ أيضًا.. الجمعة.. داليا مبارك تلتقي الجمهور السعودي في موسم جده

يذكر أن "BTS" هو فريق مكون من سبعة شباب من كوريا الجنوبية، تم تشكيلها في سيول في عام 2013، ويشارك فيها جميع أعضاء الفريق في الكتابة وإنتاج الكثير من أغانيهم، كما أنهم أدخلوا إلي أغانيهم عددا متنوعا من الألوان الموسيقية، مثل موسيقى الهيب هوب والكي بوب. أما كلمات أغانيهم تركز على العلاقات الشخصية والاجتماعية، وموضوعات اجتماعية

Advertisements

أخرى مثل الاكتئاب، مشاكل المراهقين، وبدأوا طريق النجاح بإصدار الألبوم الأول بعنوان "2 كول فور سكول" عام 2013.

اقرأ أيضًا.. في هذا التوقيت يانى يحيى حفلًا فى مصر

توالت الأعمال بعد ذلك، حيث حقق ألبوم بعنوان "الأجنحة" نجاحًا كبيرًا، وأصبح أول ألبوم للفرقة يحقق حصيلة مبيعات بلغت مليون نسخة في كوريا الجنوبية فقط، وقد ساعد إصدارهم للعديد من الميني ألبومات مثل "أجمل لحظات في الحياة - 2015"، "أجمل لحظات في الحياة: الشباب للأبد - 2016" ، "الاجنحة - 2016"، في إدخال الفرقة ولأول مرة في قائمة تصنيف بيلبورد 200 في أمريكا بالإضافة.

اقرأ ايضًا.. الجمعة.. ماجد المهندس يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

وشهد عام 2017 انطلاق فريق "بي تي اس"، إلي سوق الموسيقى الدولية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وحطمت العديد من سجلات المبيعات، ليصبح أول فريق كوري يحصل على شهادة من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) عن أغنية "Drop Drop" Mic ".