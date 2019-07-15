راغب علامة يشارك في ليالي مهرجان قرطاج

يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي في تونس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، وذلك يوم السبت

الموافق 3 أغسطس على مسرح قرطاج الأثري الكبير.

يذكر أن راغب قد أحيا

مؤخراً حفلاً غنائياً في مدينة "جمال" التونسية ضمن فعاليات مهرجان "أم الزين" الدولي، وقد أمتع الحضور بباقة غنائية مميزة أبرزها "اللي باعنا، ردلي كلماتي، صدفة".