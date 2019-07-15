في أسبوعين.. ماجد المهندس يتخطى الـ10 ملايين بأغنية "أوقعلك عقد"

اجتازت أغنية "أوقعلك عقد" للفنان ماجد المهندس، حاجز الـ10 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: محمد الواصف، ألحان: علي الجاسم، توزيع: أحمد المهندس. يذكر أن آخر إصدارات ماجد الغنائية هي أغنية "بحبك"، التي حصلت على أكثر من 13 مليون مشاهدة، وطرحت ضمن أحداث الفيلم المصري "122"، الأغنية من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: سيف عامر. "بحبك"، التي حصلت على أكثر من 13 مليون مشاهدة، وطرحت ضمن أحداث الفيلم المصري "122"، الأغنية من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: سيف عامر.

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