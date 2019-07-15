عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا في لندن

أعلن فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني، عن حفله الغنائي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر عاصي مقطع فيديو وعلق عليه قائلا:"لاقونا ١٢ اوغست تنفرح ونغني للحب بالحفل الأضخم لعيد الأضحى المبارك".
يذكر أن عاصي قد طرح مؤخرا أغنيته "إضحكي" على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب"، التي حصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:عمر لاوند، ألحان: علي حسون، توزيع:سليمان دميان.
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