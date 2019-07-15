بعد حادث السير، أويس مخللاتي يطل على المتابعين وهذا ما قاله

بعد عشرة ايام على تعرّضه لحادث سير مروّع في مكان إقامته في لبنان، حيث انقلبت سيارته واصطدمت بأحد المحال التجارية، أطل الممثل أويس مخللاتي عبر فيديو مصور نشره على حساباته عبر موقع التواصل، مطمئناً من خلاله الجمهور على صحته.

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أويس شكر كل من اتصل به واطمأن عليه، وأكد أن هذا الحب الكبير من قبل المحبين جعله يخرج من هذا الحادث دون إصابات. كما أن محبة الجمهور حمته من الخطر.

نشير ان أويس مخللاتي شارك في بطولة مسلسل “الهيبة” بأجزائه الثلاثة حيث أطل بدور “صخر” الذي حصد من ورائه شهرة واسعة جداً في لبنان والدول العربية.

كما ان شركة صبّاح للاعلام اعلنت منذ أيام عن تحضيراتها لجزء رابع من المسلسل لرمضان 2020 من كتابة فؤاد حميرة، اخراج سامر برقاوي، فهل سيكون أويس حاضراً في هذا الجزء الجديد؟