Jul 15, 2019
بعد عشرة ايام على تعرّضه لحادث سير مروّع في مكان إقامته في لبنان، حيث انقلبت سيارته واصطدمت بأحد المحال التجارية، أطل الممثل أويس مخللاتي عبر فيديو مصور نشره على حساباته عبر موقع التواصل، مطمئناً من خلاله الجمهور على صحته.
أويس شكر كل من اتصل به واطمأن عليه، وأكد أن هذا الحب الكبير من قبل المحبين جعله يخرج من هذا الحادث دون إصابات. كما أن محبة الجمهور حمته من الخطر.
نشير ان أويس مخللاتي شارك في بطولة مسلسل “الهيبة” بأجزائه الثلاثة حيث أطل بدور “صخر” الذي حصد من ورائه شهرة واسعة جداً في لبنان والدول العربية.
كما ان شركة صبّاح للاعلام اعلنت منذ أيام عن تحضيراتها لجزء رابع من المسلسل لرمضان 2020 من كتابة فؤاد حميرة، اخراج سامر برقاوي، فهل سيكون أويس حاضراً في هذا الجزء الجديد؟
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث السير، أويس مخللاتي يطل على المتابعين وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.