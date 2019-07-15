شكرا لقرائتكم خبر عن "مامتك دى ولا أختك"..شاهد نانسى عجرم ووالدتها فى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مامتك دى ولا أختك"، جاءت هذه الجملة في أغلب تعليقات المتابعين على صورة الفنانة نانسى عجرم مع والدتها، حيث شاركت نانسى جمهورها بصورة مع والدتها على "انستجرام "أثناء تناول وجبه الغذاء فى قبرص، وظهرت والدتها فى الصورة بكامل جمالها وأناقتها، مما جعل المتابعين يتغزلون فى نانسى ووالدتها بسبب جمالهن.

وأحيت نانسي عجرم حفلا غنائيا فى قبرص، أمس الأحد حضره جمهوركبيرمن اللبنانيين ومختلف الجنسيات العربية، وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وأطلت بجامبسوت لامع من تصميم إيلي صعب.



