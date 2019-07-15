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شكرا لقرائتكم خبر عن بشجاعة و نفس راضية.. شريف مدكور يتلقى جلسات الكيماوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكل شجاعة وقوة لمحاربة مرض السرطان و القضاء عليه، شارك الإعلامي شريف مدكور صورة علي انستجرام أثناء خضوعه لجلسة علاج كيماوى، وكتب شريف على الصورة قائلا: "جلسة كيمو ربنا يشفي كل مريض".
وانهالت تعليقات المتابعين، على صورة شريف و هو يتلقى العلاج متمنين له الشفاء العاجل و الدعاء له وكتبت الفنانة دينا: " أن شاء الله ربنا يتم شفاك باذن الله يا حبيبى"، كما كتبت الفنانة هيدى كرم قائلة:" ألف مليون سلامى عليك يا حبيبى".
وخضع الإعلامى شريف مدكور، مؤخرا لعملية جراحية صعبة لإزالة ورم من القولون، ويتلقى حاليا العلاج بجلسات الكيماوى.
شريف مدكور
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