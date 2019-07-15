هل نشهد ديو بين إليسا ونجوى كرم؟

في تغريدة مفاجئة، أعلن حساب شركة "روتانا" الموثق على موقع "تويتر" عن رغبة جمهوري الفنانتين إليسا ونجوى كرم في ديو يجمعهما.

وأتى هذا الإعلان، بعد نشر إليسا صورة عطر وصلها من نجوى، شكرتها عليه مثنية على ذوقها، وردّت نجوى التحية بتحية أكبر منها، لتنهيا سوء تفاهم بدأ قبل أكثر من عام.

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جمهورا الفنانتين استغرب تغريدة "روتانا"، وكان ثمّة إجماع على أنّ الديو بين النجمتين ليس مطلباً جماهيرياً، خصوصاً أنّ لونيهما مختلفان، وصوتيهما لا يناسبان أغنية واحدة، كما أنّ المصالحة لا تعني بالضرورة عملاً مشتركاً.

وكانت إليسا قد أشارت في مهرجان موازين في رد على سؤال أحد الصحافيين، أنّها لم تتلقّ من نجوى عطرها كهدية، فقامت نجوى قبل يومين بإرساله إليها، الأمر الذي أفرح إليسا فشكرتها بحرارة.

نوال الزغبي بدورها دخلت على خط المصالحة، فقامت بعمل لايك لتغريدة إليسا التي تشكر فيها نجوى على العطر، وتغريدة نجوى التي ترد تحية زميلتها، في مبادرة منها لمصالحة إليسا، بعد أن اشتعل الخلاف إثر تصريحها أن هذه الأخيرة كانت من معجبيها.