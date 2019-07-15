ساريناي ساريكايا تقاضي مذيعة بسبب خبر مهين

تقدّمت الممثلة التركية سيريناي ساريكايا بشكوى ضد بينار مقدمة برنامج Beyaz Magazin لنشرها خبراً كاذباً ومهيناً بحقّها، وطالبت بتعويضات معنوية بقيمة 50 الف ليرة.

وكانت بينار قد أعلنت في برنامجها، أنّ سيريناي تعيش علاقة مع رجل أعمال وهي حامل منه.

وقالت بينار إنّ الرجل طلب منها إسقاط الجنين لكنها رفضت فعرض عليها المال وإنه يحاول إقناعها بالقبول.

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وكانت ساريناي قد انفصلت قبل أشهر عن حبيبها الممثل كرم بورسين، لأسباب لم يعلنها الحبيبان لغاية اليوم، ومنذ ذلك الحين، تطارد ساريناي شائعات الارتباط، وكان آخرها هذه الشائعة التي أذت ساريناي معنوياً.

يذكر أنّ علاقة النجوم الأتراكب صحافة بلدهم تحكمها قلّة الثقة، بسبب الشائعات التي تدأب الصحافة على نشرها، ويضطرّ النجوم إلى تكذيبها، وأحياناً مقاضاة مطلقيها.