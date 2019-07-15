توبا بويوكستون لحبيبها: سئمت منك

يبدو أنّ علاقة الممثلة التركية توبا بويوكستون بحبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان تمرّ بمنعطف خطير، إذ أنّ المشاكل تفاقمت بينهما، ووصلت إلى حدّ تذمّر توبا من أوموت علانية، في رحلة طيران داخلية، تشاجرا خلالها أمام ركاب الطائرة.

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فبحسب صحيفة Akşam ، ولسبب غير معروف اشتعل نقاش حاد بين توبا بويوكستون وحبيبها أوموت في الطائرة، وخلال الشجار صرخت توبا بصوت مرتفع دون ان تنتبه لنظرات من حولها "لقد سئمت منك، هذا يكفي" .

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وكان الحبيبان قد تعرضا للكثير من المطبات في علاقتهما، بدءاً من رفض والدة توبا للعلاقة التي بدأت بعد فترة وجيزة من طلاق ابنتها من الممثل أوموت أفيرجان، وصولاً إلى انتقاد الصحافة التركية للعلاقة ولفارق السن بينهما، إذ أن أوموت يصغر توبا بسبع سنوات.

ومؤخراً، لم تعد توبا تظهر كثيراً مع حبيبها، وباتت تقضي إجازاتها مع ابنتيها مايا وتوبراك.

فهل سنشهد نهاية لعلاقة استمرت سنتين؟