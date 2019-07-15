عروس تُثير ارتباكًا وصدمة بمضمون الدعوة الغريبة لزفافها.. إليكم ما كتبته بالتفصيل!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 02:44 مساءً - تحولت عروس أميركية إلى مثار حديث كثيرين على السوشال ميديا بعد الكشف عن دعوة الزفاف الخاصة بها والتي جاءت مفصلة بصورة أثارت حيرة وارتباك كل من شاهدها. وبدأت تلك الدعوة، التي نُشِرَت على جروب في فيسبوك، باعتذار العروس لكون الدعوة طويلة للغاية لما بها من تفاصيل.

فبعد تحديدها كافة تفاصيل حفل زفافها، أصدرت خطابًا مفصلاً بشكل غريب يتألف من صفحتين توضح فيه أيضًا أن الحفل سيبث عبر خدمة “فيسبوك لايف” لمن لن يتمكنوا من الحضور.وقبل أن توقع على الخطاب في الأخير، قامت العروس أيضًا بوصف فستان زفافها، محذرة الضيوف بعدم ارتداء لون الشمبانيا أو اللون الوردي بأي درجة.

ولم تقف العروس عند هذا الحد، بل شرحت في دعوتها الغريبة كذلك أنها ستقدم للضيوف في حفل استقبال زفافها 4 أنواع من البسكويت، وذكرتهم بالاسم وهم: نوع بالزنجبيل، نوع برقائق الشوكولاته، نوع بالزبيب والشوفان ونوع بزبدة الفول السوداني، كما كشفت عن أنها ستقدم نوعين من الحليب لمساعدة الضيوف على “التغميس”.والأغرب من ذلك، أن العروس طلبت المدعوين كذلك بأن يتناولوا بعض الطعام قبل أن يأتوا وذلك لأن حفل الاستقبال سيكون على نطاق محدود ولن يتوافر لهم كثير من الطعام.كما أعلنت أنها ستطلب من أي شخص لم توجه له الدعوة بأن يغادر على الفور، وطالبت كل من يعتزم الحضور بتأكيد ذلك عبر الإيميل حتى يضمن لنفسه مقعدًا. وانقسمت آراء المتابعين عقب الكشف عن تلك الدعوة ذات التفاصيل الغريبة بين معارض ومؤيد.