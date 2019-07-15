شاهد.. قبلة من اليسا لـ ناصيف زيتون امام الجمهور!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 02:44 مساءً - نشرت النجمة اللبنانية إليسا مقطع فيديو، على حسابها على انستغرام، ظهرت فيه بين الجمهور خلال حفل للفنان السوري ناصيف زيتون في مهرجان أعياد بيروت.

ورحب ناصيف بإليسا بطريقة حميمة باليسا حيث نزل من المسرح وتوجه إليها أثناء غنائه أغنيته “نامي عصدري”ّ، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه.

وبصوت حماسي طلب من الجمهور التصفيق للنجمة اللبنانية التي طبعت على خده قبلة، في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بقبلة على يديها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.

وعلقت اليسا على الفيديو قائلة: “ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك ولياقتك. كتير فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللي قدمتو عالمسرح من فرح وفن. الله يوفقك على طول”.