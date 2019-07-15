كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 02:44 مساءً - حذر مختصون من وضع بعض الأطعمة داخل الثلاجة تجنباً لارتفاع درجات الحرارة، لافتين إلى أن تجميد تلك الأطعمة يقلل من نكهتها أو يغير من نسيجها.
وأوضح المختصون وفقاً لموقع ” Health & Huma”، أن تلك الأطعمة تشمل البطاطس التي تحتاج إلى التخزين في بيئة مظلمة وباردة كما أن حفظها في البراد يؤدي إلى تجمدها، وكذلك البصل الذي يتعرض للتلف بسرعة أكبر في البراد منه على رف المطبخ.
وشملت الأطعمة كذلك الثوم الذي يفقد نكهته عند تخزينه في البراد، والبطيخ والشمام والعسل الذي يتبلور عند حفظه في البراد، بالإضافة إلى الخبز والمكسرات والقهوة والطماطم والتفاح والأفوكادو والتوت وفواكه أحادية النوى، وهو الاسم الذى يُطلق على البرقوق والخوخ والنكتارين والمشمش.
كانت هذه تفاصيل خبر مختصون يحذرون من وضع تلك الأطعمة في الثلاجة.. خمنوا ما هي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.