شاهد.. رقص نانسي عجرم بجمبسوت قصير لامع في حفلها بقبرص

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 02:44 مساءً - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في منتجع “ميريت رويال” في قبرص، حضره جمهور كبير من اللبنانيين ومن مختلف الجنسيات العربية.
وقدمت عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، ونشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الحفل، عبر محبوها من خلالها عن إعجابهم باطلالتها الانيقة.
وكانت نانسي عجرم قد أطلت بجامبسوت لامع من تصميم إيلي صعب، وجاء مناسبا لها ولقوامها.
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