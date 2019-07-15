شاهدوا.. الإعلامية السعودية سارة دندراوي تثير ضجة بعد تقرير “أسعار الخمور بقطر”.. وفجر السعيد ترد

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 02:44 مساءً - برز اسم الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، بين أبرز 5 أوسمة متداولة في المملكة العربية السعودية، الأحد، وذلك بعد تقرير عن “خفض أسعار الخمور في قطر” استعدادا لكأس العالم 2022.

وقالت دندراوي في البرنامج الذي تقدمه على قناة العربية: “نبقى مع قطر الي مستعدة تعمل أي شيء لتستقطب الناس والمشجعين لحضور كأس العالم 2022 لدرجة أنها قررت تخفض بعض السلع، بس احزروا أي سلعة تحديدا؟ خفضوا سعر الخمور بنسبة 30% وذلك بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية”.

وتابعت قائلة: “خطوة من شأنها بحسب بلومبيرغ استرضاء السكان والزوار ومشجعي كرة القدم الي شعروا بقلق من ارتفاع أسعار الكحول وكانت قطر فرضت ما سمي بضريبة الخطيئة ورفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 100% لكنها الآن تراجعت وزيادة على التراجع نزلت تخفيض، ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.

من جهتها ردت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد في سلسلة من التغريدات على دندراوي، قائلة: “أصحابهم بالكويت بينتفونچ اليوم تنتف.. وخلي اللقافه تنفعچ يا ساره الدندراوي.. صج لي قالوا للمرء من اسمه نصيب دندره..”.



وتابعت السعيد قائلة: ” إدارة قناة العربية إذا لم تحاسب الدندراوي على قطتها السخيفة فاعتقد انهم يريدون التصعيد مع الكويت ولا يريدون ان تكون الأمور بينا طبيعية.. قناة العربية من وجهة نظري قناة كبيره جداً ومهنيتها عالية لذلك نلجأ لها دائماً لمعرفة الحقيقية.. ولكن بعد ما قالته الدندراوي بدأت القناة تأخذ منحى لا يناسبها واهي أكبر منه .. الاعتذار للكويت وايقاف المذيعة لفتره سيحل المشكلة.. وشكراً مقدما أعلم بأن هناك عاقل رشيد سيوقف الفتنه”.