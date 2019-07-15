الأطفال يقتحمون المسرح من أجل نانسي عجرم في قبرص.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في واحد من أجمل حفلاتها الصيفية في قبرص، وقد حرصت الفنانة على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل.

نانسي اختارت للحفل فستان قصير شديد الأناقة، حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، في الوقت الذي أسدلت فيه شعرها البني للخلف بتسريحة بسيطة، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب فانز النجمة اللبنانية.

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باقة من أجمل الأغاني، اشعلت بها نانسي الحفل، حيث تفاعل معها الحضور بشكل كبير، ومن مختلف الأعمار، حيث بدت الفنانة في واحدة من أجمل لقطات الحفل محاطة بعدد كبير من الأطفال الذين حرصوا على التقاط صورة تذكارية مع النجمة اللبنانية على المسرح.

من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم 20 يوليو المقبل ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.

يُذكر أن أغنية «راجل وابن راجل» كانت آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.