أهل الفن في عزاء والدة الفنانة داليا مصطفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء والدة الفنانة المصرية داليا مصطفى، مساء الأحد 14 يوليو، بالمجمع الإسلامي بجوار مستشفى زايد التخصصي، وسط حضور فني قليل.

وكان من بين الحضور أنوشكا، ودياب، ومحمد رياض، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد زاهر، والإعلامي محمد الغيطي.

كما حضر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وأحمد السعدني، ومحمد جمعة، ، وأيمن عزب، وغيرهم.

وكانت والدة الفنانة المصرية داليا مصطفى قد وافتها المنية يوم الجمعة 12 يوليو، بعد تعرضها لأزمة صحية.

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داليا مصطفى أعلنت الخبر عن صفحتها الشخصية، وكتب: « توفت الى رحمة الله تعالى والدة الفنانة #داليا_مصطفى اليوم ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد . . نسالكم الدعاء للمغفور لها باذن الله، إدارة أعمال داليا مصطفى».

جمهور الفنانة المصرية دعا لها بالصبر، ودعا لوالدتها الراحلة بالرحمة والمغفرة وواساها من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص.

وكانت الفنانة المصرية قد طالبت جمهورها منذ أيام بالدعاء لوالدتها المريضة، وقالت في رسالة لها: «ادعو لأمي الدعاء يغير القدر».

وقد اعتذرت داليا مؤخرا عن أي التزامات فنية لها من أجل الاهتمام بوالدتها ومكثت بجوارها في المستشفى.