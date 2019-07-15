فيديو مختلف جداً للنجم سلمان خان في تحدي #Bottle Cap Challenge

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نجح نجم بوليوود سلمان خان الأحد 14 يوليو، بكل معنى الكلمة، في توصيل رسالة مفادها “حافظوا على الماء، من خلال استطلاع حملى “تحدي غطاء الزجاجة الذي اجتاح بوليوود والعالم مؤخرًا.

على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وبعد أن تخلى عن ارتداء قميصه وظهر جسده الممشوق، أضاف الممثل بصمته الخاصة إلى #BottleCapChallenge وهو التحدي الذي مارسه العديد من نجوم العالم وبوليوود Bollywood مثل تايجر شروف، إيشان خاطر، ريتيش ديشموخ، بارينيتي شوبرا، سيدهارث مالهوترا، سيدانت شاتورفيدي، سوشميتا سين ورومان شال، سونيل جروفر، فيديوت جاموال،

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وانضم سلمان خان إليهم، وقد شارك النجم للتو رؤيته لهذا التحدي، وقد فوجئنا تمامًا بطريقته، فهو لم يكتف بالتحدي فقط عن طريق تفجير الغطاء عن الزجاجة، ولكنه أرسل رسالة مهمة حول الحفاظ على المياه.

على جبهة العمل، يعمل سلمان حاليًا على تصوير فيلم Dabangg 3 مع الممثلة سوناكشي سينها، حيث يعيد الممثل تمثيل دور شولبول باندي، ومن المقرر أن يتم عرضه في 20 ديسمبر 2019، بعد الانتهاء منه، من المتوقع أن يبدأ العمل في فيلم “إن شاء الله” المرتقب مع سانجاي ليلا بهنسالي، علياء بهات.