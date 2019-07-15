ماذا كشفت ختام اللحام حول مشاركتها في الجزء الرابع من “الهيبة”؟

حلّت الممثلة اللبنانية القديرة ختام اللحام ضيفة على برنامج سهرة عمر الذي يقدّمه شادي ريشا ويعرض على تلفزيون لبنان مساء السبت.

ختام كشفت أنّها بعد كل عمل يبقى الخوف مسيطرًا عليها حتى العرض ورصد آراء الناس حولها كي تشعر بأنّ ما قامت به يليق بهم.

وقالت بأنّه بعد مسلسل “الليلة الأخيرة” من كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج سمير حبشي ووضع الدراما في تصاعد عملا بعد آخر.

وعن الأقاويل أن الدراما لم تكن تتناول الواقع نفت الامر وقالت بأن الموضوع له علاقة بنقص المال لذلك كانت الأعمال غير جيّدة.

وكشفت عن رفضها أعمال كثيرة عرضت عليها بالرغم من حاجتها للعمل إلا أن الأعمال لم تكن تتلاءم مع البيئة التي عاشت فيها.

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وعن مشهدها في مسلسل “الهيبة” الذي أحدث ضجة كبيرة قالت بأن فريق العمل تفاعل معها خلال التصوير.

أما فيما يتعلق بالأجزاء المتعددة للمسلسل قالت بأن سبب نجاحه هو القصة المختلفة في كل جزء ما أبعد الملل عن الجمهور، مشيرةً إلى أنّه لم يُعرض عليها لغاية الساعة المشاركة في الجزء الرابع من العمل، مؤكدةً أنّه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع.

ختام كشفت ان دورها في مسلسل “ثواني” كان مستفزاً لها لأن مساحته كبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتقها والرهان عليها كان اكبر.

وردّاً على عتب المنتج مروان حداد عليها عن عدم ذكره في لقاءاتها قالت بأنها توجه الشكر لمن تعمل معهم في الوقت الحالي وغير ذلك يُعتبر تزلّفاً.

وعن أعمالها المقبلة قالت بانها تصور مسلسل ” راحوا” كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج وإنتاج نديم مهنا، وستبدأ تصوير مسلسل من كتابة ندى عماد خليل وإخراج كارولين ميلان في ٢٠ تموز، إضافة إلى فيلم “ساعة ونص وخمسة” الذي سيعرض قريباً.