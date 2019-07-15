شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..قبلات شون مندس وكاميلا كابيلو بأحد مطاعم سان فرانسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي شون مندس و المغنية الشابة كاميلا كابيلو لم يتركا الفرصة لناشري الشائعات حول حياتهما الخاصة، حيث قررالنجمين أن يظهرا معا في الأماكن العامة وإظهار مدي قوة قصة حبهما .

ظهرت كاميلا كابيلو وشون مندس في أحد المطاعم الفاخرة في سان فرانسيسكو، وتبادل الثنائي القبلات الحميمة، وقد سجل هذه اللحظات إحدي مصوري "البابارتزي".

وقد تم تداول مقطع الفيديوعبر مواقع التواصل اللاجتماعي المختلفة " فيس بوك " و " تويتر " كذلك " انستجرام" وهو ما جعل محبيهم ومعجبيهم يؤكدوا أن الثنائي لم يستطيع جعل تفاصيل قصتهما تكبرفي سرية واختارالثنائي أن يعلن عنها علي الفور.

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قبلات شون مندس و كاميلا



قبلات شون مندس و كاميلا